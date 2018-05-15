15 мая 201809:54
Станислав Поздняков и Александр Попов будут бороться за пост президента ОКР
Завершилось выдвижение кандидатов на пост президента Олимпийского комитета России. За должность президента будут бороться два знаменитых спортсмена – Станислав Поздняков и Александр Попов.
Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков выдвинут Федерацией лыжных гонок России. Затем его поддержали еще 35 организаций. Федерация стрелкового спорта предложила кандидатур четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.
Александр Жуков, возглавлявший ОКР с 2010 года, покинет свой пост и сосредоточится на работе в Государственной Думе. Выборы президента пройдут 29 мая.
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