Новости Наука

15 мая 201810:06 Юлия Воробьёва

Редкая деформация: биологи изучили оленёнка с двумя головами

Лабораторные тесты показали, что лёгкие животного никогда не наполнялись воздухом, то есть оно родилось мёртвым.
Фото University of Georgia.

В 2016 году грибники из американского штата Миннесота сделали в лесу удивительное открытие. Они обнаружили тело оленёнка, у которого было две шеи и головы.

Находку изучали специалисты из Университета Джорджии. По словам ведущего автора работы Джино Д'Анджело (Gino D'Angelo), натуралиста и эксперта по изучению оленей, примеры подобного аномального развития, конечно, известны науки. Такие животные, как правило, рождаются мёртвыми, и этот оленёнок не стал исключением. Однако это первый случай, когда детёныш успел развиться в утробе самки полностью. Ранее такие аномалии изучались лишь на недоношенных плодах.

В пресс-релизе авторы работы поясняют, что доставленное грибником животное погибло совсем недавно, и тело было в отличном состоянии. Сросшиеся близнецы были представителями белохвостых оленей (Odocoileus virginianus).

Специалисты не только провели вскрытие, но также сделали трёхмерное КТ-сканирование и магнитно-резонансную томографию. Исследования показали, что у детёнышей-близнецов было две отдельные шеи и головы, позвоночник расходился на две "ветви" в области грудной клетки.

Любопытно, что у животных (кстати, это должны были быть самки) был абсолютно нормальный мех, полноценно развитые головы и остальные части тела.

Лабораторные тесты подтвердили, что лёгкие плода никогда не наполнялись воздухом, то есть речь идёт о мертворождении.

Вскрытие показало, что у близнецов была общая деформированная печень, две селезёнки, два желудочно-кишечных тракта (хотя полноценно связан с анусом был только один) и два сердца, но с одним перикардом (наружной оболочкой).

По словам Д'Анджело, всё это говорит о том, что сросшиеся близнецы никогда не были бы жизнеспособными. Тем не менее тело было найдено в естественном положении и было понятно, что самка, следуя инстинктам, ухаживала за детёнышем после родов.

Учёные поясняют, что примеры рождения так называемых сиамских близнецов известны среди людей, более того, таких детей успешно разделяют при помощи новейших методов хирургии. Но всё-таки чаще подобные случаи встречаются среди животных, особенно у овец и крупного рогатого скота. В дикой природе за последние 350 лет подобных примеров описано лишь 19 (из них пять среди оленей).

Специалисты добавляют, что причина, по которой зародыши оленят не полностью разделились, остаётся неизвестной.

"Мы не знаем, почему так происходит даже у людей. Мы считаем, что это неестественное расщепление клеток во время раннего развития эмбриона", — поясняет Джино Д'Анджело.

Скелет оленя его команда передала Музею ветеринарной анатомии Университета Миннесоты, а научная статья с более подробным описанием редкого случая была опубликована в журнале The American Midland Naturalist.

Кстати, в списке известных учёным двухголовых животных фигурируют также удавы, черепахи и акулы. А вот петухи, например, спокойно могут жить вообще без головы: один из них протянул после "казни" 18 месяцев.

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