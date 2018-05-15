Иьеста выбирает между Японией и Китаем

Испанский полузащитник Андрес Иньеста, покинувший "Барселону", заявил, что продолжит карьеру в Азии. 34-летний футболист рассматривает предложения от китайских и японских клубов.

В настоящее время у Иньесты есть несколько выгодных предложении из Китая и Японии. У каждого из вариантов продолжения карьеры есть свои достоинства и недостатки. Андрес и его агенты тщательно изучают все предложения, чтобы сделать правильный выбор.

"Мне предстоит принять, возможно, одно из важнейших решений в моей жизни, – передает "Спорт-Экспресс" слова Иньесты. – я рассматриваю два варианта – Китай и Японию. Каждый из них имеет свои нюансы. Сейчас мне нужно все взвесить и решить, что лучше. Надеюсь, на следующей неделе я точно скажу о своем решении и смогу сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира".