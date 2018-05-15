Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступило в силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram в законную силу не вступило, так как было обжаловано представителями мессенджера, передает ТАСС. В картотеке суда появилась ранее информация о вступлении решения о блокировке Telegram в силу 15 мая.

Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, есть жалоба, ожидается устранения недостатков. "Появившаяся автоматически на сайте отметка будет снята", — сказала представитель суда.

Ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе. Защитой поданы две жалобы — на немедленное исполнение решения (она пока оставлена без движения) и на саму блокировку (эта жалоба отправлена по почте и пока не дошла до суда, но считается поданной с момента сдачи в почтовое отделение), передает РИА Новости.

Защита акцентирует внимание на следующих доводах: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

По мнению адвоката, ситуация привела к блокировке миллионов IP-адресов, которая "оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram".

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Ответ Telegram о технических сложностях глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно пользуются Telegram для конспиративного общения.