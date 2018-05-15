СБУ ворвалась в редакции РИА Новости и Russia Today в Киеве

В Киеве неизвестные ворвались в офис телеканала Russia Today в Киеве, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала она на своей страничке в Twitter.

Ранее сотрудники нагрянули с обысками в киевскую редакцию агентства "РИА Новости Украина". Журналист агентства Кирилл Вышинский был задержан.

"Да, обыски проводятся", — подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

На своей странице в Facebook она при этом пояснила, что на Украине раскрыта целая сеть медиастуктур, подконтрольных России.

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", — сообщила Гитлянская.

Попытки связаться с Вышинским и его коллегами в Киеве не дали результата: мобильные и стационарные телефоны сотрудников не отвечают, передает ТАСС.