Пьяный житель Коломны протаранил полицейский УАЗ, уходя от погони

Гонки с полицейскими по Коломне закончились тараном служебного УАЗа, который перегородил дорогу пьяному водителю, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. Камеры зафиксировали момент серьезной аварии.

За рулем легковушки находился крепко выпивший 53-летний местный житель, который, будучи пойманным на нарушениях ПДД, решил не останавливаться по требованию стражей порядка, а попытался скрыться. Он долго петлял по улицам Коломны, уходя от преследования, и, возможно, так бы и уехал, но инспекторы вызвали подкрепление — дорогу лихачу перегородил служебный УАЗ с "мигалкой".

Водитель попытался объехать помеху, но неудачно — машина на скорости врезалась в отечественный внедорожник, из салона которого к тому моменту еще не успели выбраться полицейские. На этом заезд "гонщика" был завершен.

Во время составления протокола мужчина признался, что пил водку, но от прохождения медосвидетельствования категорически отказался. Теперь ему грозит лишение прав на срок от полутора лет и серьезный штраф.