Робин ван Перси задержится в "Фейеноорде" еще на год

Нападающий Робин ван Перси продлил контракт с голландским "Фейенордом" еще на один сезон. Бывший футболист сборной Голландии вернулся в родной клуб прошлой зимой из турецкого "Фенербахче".

Прежнее соглашение Робина с "Фейеноордом" истекает в конце мая. Руководство клуба осталось довольно выступлением 34-летнего нападающего и предложило ему новый контракт. В 12 матчах второго круга ветеран забил 5 мячей.

Робин ван Перси – воспитанник "Фейеноорда", за который он выступал с 2001 по 2004 годы. Затем он играл за английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" и турецкий "Фенербахче".