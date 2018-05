Сотня зрителей ушла с показа в Каннах фильма Ларса фон Триера о серийном убийце

В Каннах около сотни зрителей ушли с внеконкурсного показа нового фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" (The House That Jack Built).

Он рассказывает о серийном убийце и содержит поистине чудовищные кадры убийства людей, в том числе и детей.

Сотрудник Variety Рамин Сетудех в своем "Твиттере" написал, что люди стали покидать зал во время сцен издевательств над женщинами и детьми. По его словам, одна из уходящих из зала женщин сказала: "Это омерзительно".

This is how quickly the audience clearly out after Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built.’ #Cannes2018 pic.twitter.com/yxZJJww71w