Навальный получит 2 тысячи евро за невыданный загранпаспорт

Две тысячи евро. В эту сумму оценивается невыдача загранпаспорта Алексею Навальному летом 2015 года. Решение о незаконности невыдачи паспорта Федеральной миграционной службой и выплате компенсации принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ФМС отказалась выдать загранпаспорт нового образца Навальному в связи с его условным осуждением по делу "Кировлеса". Срок наказания к тому времени еще не истек. Но Европейский суд по правам человека посчитал, что действия ФМС противоречат положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В мае 2017 года Навальный все-таки обзавелся загранпаспортом. Для этого он был вынужден обратиться к главе Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, а также в администрацию президента за содействием в получении заграничного паспорта. Тогда Навальный написал письмо главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову и объяснил, что ему нужен загранпаспорт, он не может его получить уже на протяжении пяти лет, а сейчас ему надо ехать за границу, чтобы делать операцию на глазах, поврежденных при нападении на него человека, плеснувшего зеленкой в лицо.