"Несгораемые" фанаты "Вислы" едва не опровергли свой девиз

Курьезный случай произошел во время матча чемпионата Польши по футболу между краковской "Вислы" и познанским "Лехом". Болельщики "Вислы" случайно подожгли собственный баннер с собственным девизом.

Пикантность ситуации состоит в том, что девиз клуба "Мы никогда не сгорим". Он и был начертан на баннере, воспламенившемся от попадания петарды. Возникло сильное задымление, и судье пришлось прервать встречу на 15 минут. Футболистам и зрителям пришлось на время покинуть арену.

К счастью, никто из фанатов не пострадал. Удалось спасти и "несгораемый" баннер. Однако сама репутация фанатов, едва не опровергнувших свой девиз, заметно пострадала и стала предметом насмешек болельщиков других клубов. Кроме того, "Висле" придется заплатить солидный штраф.