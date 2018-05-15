Путин проедет по Крымскому мосту

Считанные часы остаются до открытия автомобильного движения по Крымскому мосту. Этого события жители полуострова и россияне ждали 4 года.

Владимир Путин откроет движение по Крымскому мосту и самолично по нему проедет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что президент снова продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

"В настоящее время президент работает в Сочи​​​. Буквально через несколько часов он откроет движение по Крымскому мосту. Президент посетит Крымский мост, побывает в центре управления моста, который круглогодично будет контролировать ход его эксплуатации. Путин проедет по мосту, после чего выступит перед рабочими — участниками митинга, который приурочен к этому знаменательному дню", — сказал Песков.

Он напомнил, что именно глава государства был инициатором данного проекта, передает РИА Новости.

"Многие не верили в реализуемость таких планов, и российский лидер вновь продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы", — заключил пресс-секретарь президента.

Мост через Керченский пролив — самое грандиозное сооружение на юге страны, его длина составляет 19 километров. Он соединяет Крым и Краснодарский край. 16 мая по магистрали смогут проехать все желающие. Первыми пустят легковые машины и пассажирские автобусы.

Начало движения автомобилей по мосту изначально планировалось запустить в декабре 2018 года, но строители завершили работы с опережением графика.