Сбивший велосипедиста водитель сорвал злость на проезжавшем мимо байкере

Только выражением "Бей своих, чтоб чужие боялись" можно объяснить поведение владельца кроссовера Volvo, который сбил велосипедиста на переходе в Севастополе и набросился с кулаками на проезжавшего мимо мотоциклиста. Камера регистратора запечатлела действия водителя.

Необычный инцидент произошел около 17:50 в минувший понедельник, 14 мая, на улице Руднева. На кадрах видно, что мужчина поздно заметил появившегося на переходе пешехода с велосипедом в руках, а попытка избежать столкновения успехом не увенчалась. Владелец двухколесного транспорта в аварии не пострадал, хотя его и отбросило в сторону.

Оставив велосипед на обочине, он отправился выяснять отношения с водителем, но тот к тому моменту уже срывал злость на проезжавшем мимо байкере, которого силой вытащил из седла. Чем ему не угодил мотоциклист, так и осталось неясным, но скорее всего, мужчина просто перепутал его с велосипедистом.