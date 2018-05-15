Песков расписался в юридической несостоятельности

"Распишусь в полной своей юридической несостоятельности и неспособности ответить на этот вопрос. Тоже прочитал это в СМИ, не понимаю, о чем идет речь", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков не смог прокомментировать информацию о том, что решение суда о блокировке интернет-мессенджера Telegram еще не вступило в силу, а Роскомнадзор уже месяц блокирует ip-мессенджера. Юристы международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы Telegram, успели после вынесения решения Таганского суда Москвы отправить жалобу на блокировку Telegram по почте. С сайта Таганского суда сообщение о вступлении решения суда в законную силу было задним числом удалено.

Роскомнадзор считает, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам. Якобы они используют мессенджер для организации терактов. При этом Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что простые ключи шифрования переданы, а другими ключами мессенджер не обладает, поскольку канал шифрования устанавливается непосредственно между двумя устройствами, минуя администрацию мессенджера, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

На основании того, что террористы активно используют Telegram для конспиративного общения, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке мессенджера в России. При этом история с блокировкой продолжается уже месяц, но Telegram, хотя и со сбоями, продолжает работать. Теперь выясняется, что Роскомнадзор поспешил и начал блокировать Telegram до вступления решения Таганского суда Москвы в силу.

Мосгорсуд предоставил Telegram до 4 июня время для устранения недостатков по жалобе. Защитой мессенджера поданы две жалобы — на немедленное исполнение решения (она пока оставлена без движения) и на саму блокировку. Защита акцентирует внимание на следующих доводах: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.