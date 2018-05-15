Медики научились чистить сосуды изнутри с помощью нанонитей

Медики разработали микроскопические волокна, которые удаляют опасные атеросклеротические бляшки со стенок артерий. Напомним, что растущая бляшка сужает просвет сосуда и тем самым затруднят кровоток. Это может привести к самым тяжёлым последствиям вплоть до ишемической болезни сердца и даже инсульта.

В самых тяжёлых случаях приходится прибегать к имплантации стента, а то и вовсе искусственного сосуда. Но подобные разработки, несмотря на все усилия учёных, пока далеки от совершенства.

В распоряжении человечества есть лекарства, которые снижают уровень "плохого" холестерина (из которого в основном и состоит бляшка) и тем самым препятствуют прогрессированию болезни. Однако они только замедляют рост уже существующих бляшек, но не убирают их из сосудов.

"Наша цель состояла в том, чтобы разработать новую неинвазивную, нехирургическую терапию, [способную] остановить и обратить вспять болезнь" – говорит ведущий автор исследования Нил Мансухани (Neel Mansukhani) из Северо-Западного университета в Чикаго.

Учёные синтезировали амфифильные нановолокна из пептидов, которые внедряют в организм путём обычной внутривенной инъекции. В их состав входит последовательность аминокислот, способствующая "растворению" холестерина.

Чтобы проверить действие необычного лекарства, авторы использовали генно-модифицированных мышей. Геном этих зверьков специально изменён так, чтобы у них быстро развивался атеросклероз. (Отметим, что это распространённая методика для проверки методов лечения самых разных заболеваний.)

В течение 14 недель их кормили пищей с высоким содержанием жира, в итоге стенки их сосудов действительно обросли бляшками. Затем экспериментальной группе восемь недель делали инъекции лекарства, а контрольной вводили обычный физиологический раствор. Учёные использовали флуоресцентную микроскопию, чтобы наблюдать за изменениями в артериях животных.

Оказалось, что уже через 24 часа бляшки начинают растворяться, через двое-трое суток нанонить распадается, а через 7–10 дней продукты их распада выводятся из организма.

После восьми недель лечения площадь бляшек в артериях самцов уменьшилась на 11%, а у самок – на 9%.

Результаты исследования были озвучены на конференции Vascular Discovery: From Genes to Medicine, что можно перевести как "Открытие в области изучения сосудов: от генов до медицины". Авторы подчёркивают, что работа носит предварительный характер. Необходимы дополнительные испытания на мышах и затем на людях, прежде чем можно будет говорить о доказанной клинической эффективности нового средства.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали об атеросклерозе. Мы рассказывали о диете, которая поможет победить болезнь, о том, что ею страдали даже 4000 лет назад, и об МРТ-сканере, выявляющем бляшки, грозящие инсультом.