ЦСКА собирается пригласить уругвайского нападающего

Серебряный призер российской премьер-лиги ЦСКА намерен пригласить нападающего сборной Уругвая и английского "Халл Сити" Абеля Эрнандеса. 27-летний футболист скоро станет свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.

ЦСКА – не единственный претендент на Эрнандеса. В уругвайском нападающем заинтересованы итальянский "Интер", английские "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл", греческий "Олимпиакос" и шотландский "Селтик". Кроме того, "Халл Сити" не теряет надежды продлить контракт с южноамериканцем.

У себя на родине Абель выступал за "Серро" и "Пеньяроль". С 2011 по 2014 он играл за итальянский "Палермо", после чего перебрался в английский "Халл Сити". В сборной Уругвая Эрнандес сыграл 28 матчей и забил 10 мячей. Последний сезон оказался для Абеля неудачным. Футболист получил повреждение, пропустил немало матчей и перестал привлекаться в сборную страны.