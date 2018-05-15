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Футбол-2018 30 минут назад
ЦСКА собирается пригласить уругвайского нападающего
Серебряный призер российской премьер-лиги ЦСКА намерен пригласить нападающего сборной Уругвая и английского "Халл Сити" Абеля Эрнандеса. 27-летний футболист скоро станет свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.
ЦСКА – не единственный претендент на Эрнандеса. В уругвайском нападающем заинтересованы итальянский "Интер", английские "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл", греческий "Олимпиакос" и шотландский "Селтик". Кроме того, "Халл Сити" не теряет надежды продлить контракт с южноамериканцем.
У себя на родине Абель выступал за "Серро" и "Пеньяроль". С 2011 по 2014 он играл за итальянский "Палермо", после чего перебрался в английский "Халл Сити". В сборной Уругвая Эрнандес сыграл 28 матчей и забил 10 мячей. Последний сезон оказался для Абеля неудачным. Футболист получил повреждение, пропустил немало матчей и перестал привлекаться в сборную страны.
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