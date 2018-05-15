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Палестино-израильский конфликт 33 минуты назад

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15 мая 201812:55 Елизавета Храмцова

Торжество на фоне кровавой бойни: Трамп ставит на обострение

Трагедия в секторе Газа показала, что регион сегодня далек от мира как никогда. Об этом пишут сразу несколько авторитетных изданий.

Громкие заявления о мире на фоне кровавой бойни. Мировая пресса в репортажах с Ближнего Востока обращает внимание на диссонанс фотографий, сделанных в регионе в один и тот же момент. С одной стороны – торжественная церемония, на которой Биньямин Нетаньяху и американская делегация с улыбками на лицах открывают посольство в Иерусалиме, с другой — жесткая реакция израильской армии на протесты в секторе Газа.

New York Times напоминает, что минувший понедельник стал самым кровавым днем за последние 4 года, когда Израиль провел операцию "Нерушимая скала". Журналисты издания, побывавшие как в Иерусалиме, так и в секторе Газа, приходят к выводу, что мир в регионе — теперь далек, как никогда прежде.

Для господина Трампа открытие посольства было возможностью выполнить предвыборное обещание, примером его готовности вернуться к десятилетиям противоречивой международной политики и делать то, на что не решились другие американские президенты. Но образ кровавой бойни стал отрезвляющим напоминанием о том, что господин Трамп только навредил процессу достижения мира на Ближнем Востоке, к которому он стремился.

Эту же мысль развивает в своем комментарии аналитик Washington Post. По словам Пола Вальдмана, при Трампе США потеряли остатки баланса в своем отношении к Израилю. Журналист напоминает о той поддержке, которую многие годы Белый дом оказывал ближневосточному партнеру, и называет США покровителем Израиля.

Согласитесь вы с этим или нет, но при президенте Трампе Соединенные Штаты перестали изображать что-либо. Мы прямолинейно провозгласили, что заботимся только об интересах Израиля или, если говорить точнее, интересах Израиля, какими их видит партия "Ликуд". И у нас не осталось какого-либо беспокойства о палестинских правах, палестинских жизнях или возможном создании палестинского государства.

О контрастах минувшего дня и о том, что перенос дипмиссии в Иерусалим только усугубил проблему, пишет и немецкая Zeit. Как и журналисты других мировых изданий, автор материала не видит выхода из конфликта, который с каждым днем разгорается с новой силой.

Британская Guardian событиям вокруг признания Вашингтоном статуса Иерусалима посвятила сразу несколько материалов. В редакционной статье журналисты издания предполагаю, что израильские министры замышляют уничтожить национальные устремления палестинцев военной силой. А в другом материале автор говорит о лицемерии тех, кто хвалит людей, ответственных за вчерашнюю трагедию.

Любой, кто, не моргнув глазом, после гибели десятков людей чествует автора этой катастрофы за его "моральную чистоту", заслуживает чего-то вроде дипломатического Оскара.

Сразу несколько изданий предполагают: демонстрации могут продолжиться, а события понедельника — только начало череды трагедий на Ближнем Востоке.

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