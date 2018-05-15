Пьяный пассажир устроил дебош за отказ пустить его на борт с оружием

Гладкоствольное ружье Benelli и травматический пистолет стали причиной стычки между пьяным жителем Якутии и служителями закона, которые запретили ему проносить их на борт самолета, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР. Конфликт сняли на видео.

Инцидент произошел в аэропорту Депутатский, что в пяти километрах от одноименного поселка в Усть-Янского улуса Якутии, еще 11 апреля, однако два уголовных дела на дебошира завели только сейчас. В тот день при прохождении досмотра служители закона изъяли у 51-летнего мужчины гладкоствольное ружье калибра 12/76 мм Benelli M2CAMO MAX и травматический пистолет МР-80-13Т калибра 45 Rubber, поскольку тот не согласовал с авиакомпанией их перевозку на борту.

Такой поворот событий привел в негодование пьяного пассажира: он принялся оскорблять полицейских и всячески провоцировать их на конфликт, а затем бросился с кулаками на младшего инспектора. Очевидцы быстро оттащили мужчину в сторону, но уголовного преследования ему избежать не удалось — в его отношении заведены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителей власти" и "Оскорбление представителя власти".