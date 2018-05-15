Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 мая 201812:34

Пьяный пассажир устроил дебош за отказ пустить его на борт с оружием

YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Гладкоствольное ружье Benelli и травматический пистолет стали причиной стычки между пьяным жителем Якутии и служителями закона, которые запретили ему проносить их на борт самолета, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР. Конфликт сняли на видео.

 

Инцидент произошел в аэропорту Депутатский, что в пяти километрах от одноименного поселка в Усть-Янского улуса Якутии, еще 11 апреля, однако два уголовных дела на дебошира завели только сейчас. В тот день при прохождении досмотра служители закона изъяли у 51-летнего мужчины гладкоствольное ружье калибра 12/76 мм Benelli M2CAMO MAX и травматический пистолет МР-80-13Т калибра 45 Rubber, поскольку тот не согласовал с авиакомпанией их перевозку на борту.

Такой поворот событий привел в негодование пьяного пассажира: он принялся оскорблять полицейских и всячески провоцировать их на конфликт, а затем бросился с кулаками на младшего инспектора. Очевидцы быстро оттащили мужчину в сторону, но уголовного преследования ему избежать не удалось — в его отношении заведены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителей власти" и "Оскорбление представителя власти".

Сейчас

13:01

На подмосковной станции Челюскинская загорелся состав с бензином

12:55

МВД Великобритании объяснило, почему Виктории Скрипаль не дали визу

12:42

Два самолета ушли на второй круг из-за стаи птиц на ВПП Домодедова

12:03

Роскомнадзор объяснил, почему начал блокировки Telegram

11:13

СБУ ворвалась в редакции РИА Новости и Russia Today в Киеве

10:58

Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступило в силу

10:15

На Украине задержан журналист РИА Новости

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Роскомнадзор объяснил, почему начал блокировки Telegram

Роскомнадзор объяснил, почему начал блокировки Telegram

49 минут назад
Торжество на фоне кровавой бойни: Трамп ставит на обострение

Торжество на фоне кровавой бойни: Трамп ставит на обострение

26 минут назад
СБУ ворвалась в редакции РИА Новости и Russia Today в Киеве

СБУ ворвалась в редакции РИА Новости и Russia Today в Киеве

1 час назад
Путин проедет по Крымскому мосту

Путин проедет по Крымскому мосту

1 час назад
Северная Корея начала демонтаж крупнейшего ядерного полигона

Северная Корея начала демонтаж крупнейшего ядерного полигона

3 часа назад
Пьяный пассажир устроил дебош за отказ пустить его на борт с оружием

Пьяный пассажир устроил дебош за отказ пустить его на борт с оружием

48 минут назад
Еще одно испытание для рубля

Еще одно испытание для рубля

4 часа назад
Самые угоняемые машины этого года

Самые угоняемые машины этого года

3 часа назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Два самолета ушли на второй круг из-за стаи птиц на ВПП Домодедова

Два самолета ушли на второй круг из-за стаи птиц на ВПП Домодедова

32 минуты назад
В минский детский сад пришел лось и решил там остаться

В минский детский сад пришел лось и решил там остаться

38 минут назад
Стартовал всероссийский конкурс "Косплей Баттл"

Стартовал всероссийский конкурс "Косплей Баттл"

49 минут назад
Медики научились чистить сосуды изнутри с помощью нанонитей

Медики научились чистить сосуды изнутри с помощью нанонитей

54 минуты назад
Вести.net: Google собирает с каждого по гигабайту данных в месяц

Вести.net: Google собирает с каждого по гигабайту данных в месяц

1 час назад
Сбивший велосипедиста водитель сорвал злость на проезжавшем мимо байкере

Сбивший велосипедиста водитель сорвал злость на проезжавшем мимо байкере

1 час назад
Сотня зрителей ушла с показа в Каннах фильма Ларса фон Триера о серийном убийце

Сотня зрителей ушла с показа в Каннах фильма Ларса фон Триера о серийном убийце

1 час назад
Навальный получит 2 тысячи евро за невыданный загранпаспорт

Навальный получит 2 тысячи евро за невыданный загранпаспорт

1 час назад
Почта Gmail начала работать без интернета

Почта Gmail начала работать без интернета

1 час назад
Учёные из МГУ разработали гель для эффективной безболезненной эпиляции

Учёные из МГУ разработали гель для эффективной безболезненной эпиляции

1 час назад
Джигурда добился своего: в деле о наследстве Браташ поставлена точка

Джигурда добился своего: в деле о наследстве Браташ поставлена точка

2 часа назад
В Москве рухнули цены на апартаменты

В Москве рухнули цены на апартаменты

3 часа назад
Редкая деформация: биологи изучили оленёнка с двумя головами

Редкая деформация: биологи изучили оленёнка с двумя головами

3 часа назад
Шанс на детство для маленькой Оли

Шанс на детство для маленькой Оли

3 часа назад
Малобродский не может выйти из больницы по состоянию здоровья

Малобродский не может выйти из больницы по состоянию здоровья

3 часа назад
Зрители смогут оценить 15-летнюю работу "Союзмультфильма" в кино

Зрители смогут оценить 15-летнюю работу "Союзмультфильма" в кино

3 часа назад
7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете

7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете

3 часа назад
Вести.net: "Одноклассники" начислят ОК за покупки у партнеров

Вести.net: "Одноклассники" начислят ОК за покупки у партнеров

3 часа назад
Недостающее звено: как древние крокодилы превратились в дельфинообразных существ

Недостающее звено: как древние крокодилы превратились в дельфинообразных существ

4 часа назад
Диего Марадона может переехать в Белоруссию

Диего Марадона может переехать в Белоруссию

4 часа назад
"Google Диск" превратился в Google One и стал доступнее

"Google Диск" превратился в Google One и стал доступнее

4 часа назад
На Москву идут ливни и грозы

На Москву идут ливни и грозы

4 часа назад
В Кемерове начался демонтаж зданий ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове начался демонтаж зданий ТЦ "Зимняя вишня"

5 часов назад
Личные данные миллионов пользователей Facebook попали в открытый доступ

Личные данные миллионов пользователей Facebook попали в открытый доступ

7 часов назад
Ситуация в Палестине продолжает накаляться

Ситуация в Палестине продолжает накаляться

7 часов назад
В КНДР начался демонтаж ядерного полигона

В КНДР начался демонтаж ядерного полигона

7 часов назад
Полотно кисти Модильяни продано за рекордную сумму

Полотно кисти Модильяни продано за рекордную сумму

8 часов назад
Инстаграм-детектив: пыль в глаза ради лайков

Инстаграм-детектив: пыль в глаза ради лайков

11 часов назад
Мировые СМИ резко раскритиковали действия США, спровоцировавшие трагедию в Газе

Мировые СМИ резко раскритиковали действия США, спровоцировавшие трагедию в Газе

12 часов назад
Молодежь из 60 стран собралась в Казани на играх юных соотечественников

Молодежь из 60 стран собралась в Казани на играх юных соотечественников

13 часов назад
Порошенко становится все более нерукопожатным

Порошенко становится все более нерукопожатным

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 мая 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 14 мая 2018 года

14 часов назад
1 537
Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке

Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке

14 часов назад
Мелания Трамп перенесла операцию на почках

Мелания Трамп перенесла операцию на почках

14 часов назад
Наркоторговля в Грузии: законные санкции и столкновение интересов

Наркоторговля в Грузии: законные санкции и столкновение интересов

15 часов назад
Россиян допрашивают на британской границе

Россиян допрашивают на британской границе

15 часов назад
В США скончалась актриса Марго Киддер, известная по фильму "Супермен"

В США скончалась актриса Марго Киддер, известная по фильму "Супермен"

15 часов назад
Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"

Сериал "Сиделка": новая интрига от телеканала "Россия"

15 часов назад
Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству

Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству

18 часов назад
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

19 часов назад
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

21 час назад
10 самых посещаемых этнопарков России

10 самых посещаемых этнопарков России

23 часа назад
BMW назвала рублевую цену на самую свирепую M5 в истории

BMW назвала рублевую цену на самую свирепую M5 в истории

23 часа назад
Строительство: 9 проектов, которые не окупились

Строительство: 9 проектов, которые не окупились

14.05.2018 13:02