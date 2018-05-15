Два самолета ушли на второй круг из-за стаи птиц на ВПП Домодедова

Два лайнера Airbus-A319 ушли на второй круг при заходе на посадку в Домодедове. Препятствием для посадки стала стая птиц на взлетно-посадочной полосе. На второй круг увели по совету диспетчеров свои самолеты экипажи самолетов, прилетевши из Анапы и Читы.

Пока самолеты совершали маневр, сообщает "Интерфакс", птицы были изгнаны с взлетно-посадочной полосы. Оба лайнера успешно приземлились в московском аэропорту со второй попытки.