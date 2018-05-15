Биатлонистка Анастасия Кузьмина не собирается завершать карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина продолжит выступления в следующем сезоне. Лидер сборной Словакии намерена побороться за Кубок мира.

Старшая сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачете Кубка мира, уступив три очка победительнице финской спортсменке Кайсе Мякяряйнен. Кузьмина завоевывала золотые медали на трех Олимпийских играх – в 2010, 2014 и 2018 годах.

"Свою карьеру я решила продолжить. В ближайшем сезоне я точно буду выступать, уже начала подготовку. Только что вернулась с первого тренировочного сбора в Норвегии, где в Шушене накатала достаточно много километров на снегу. Не хочу завершать карьеру поражением, которое случилось в последней гонке сезона на последнем километре. Конечно, я не буду бегать все гонки на Кубке мира и не ставлю перед собой цель выиграть Большой хрустальный глобус. Главным стартом сезона для меня будет чемпионат мира в Эстерсунде. Хотелось бы одержать еще одну большую победу и на такой ноте попрощаться", — приводит слова Анастасии Кузьминой "Спорт-Экспресс".