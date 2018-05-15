В минский детский сад пришел лось и решил там остаться

Сюрприз, который хотел приготовить молоденький лось работникам детского сада и их подопечным, не удался. Ранним утром 15 мая работники ГАИ, патрулирующие Минск, увидели сохатого, случайно забредшего в столицу Белоруссии, и проследили за ним. Животное, заметив своих преследователей, стало искать спасения от милиционеров в ближайшем детском учреждении.

Сотрудники органов правопорядка вызвали спасателей, которые нарушили "коварные" планы лесного жителя, усыпили его при помощи транквилизатора и отвезли к ветеринарам. После обследования лося, скорее всего, выпустят в среду его естественного обитания.