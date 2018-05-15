МВД Великобритании объяснило, почему Виктории Скрипаль не дали визу

В МВД Великобритании подтвердили, что визу племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории не выдали из-за того, что та не соответствовала миграционным требованиям", передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в начале апреля посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль​​​. Виктория снова запросила визу. О том, что Виктории в мае вновь отказали в визе, сообщил супруг Виктории Арсений Елифантьев.

"Заявка на получение визы Виктории Скрипаль была отклонена на основании того, что она не отвечала требованиям миграционных правил", — сказал официальный представитель МВД Британии.

4 марта в английском городе Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что стало причиной крупного международного скандала.

Власти Великобритании обвинили Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.