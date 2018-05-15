Нападающий Максим Канунников покинул "СКА-Хабаровск", выбывший из премьер-лиги в ФНЛ. Кроме него из армейского коллектива ушли еще 12 футболистов.

Занявший последнее 16 место в премьер-лиге "СКА-Хабаровск" с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым. Также команду покинули защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов, а также полузащитники Павел Карасев и Георгий Махатадзе, у которых закончились арендные соглашения, сообщает ТАСС.

Максим Канунников, выступавший на чемпионате мира 2014 и прошлогоднем Кубке конфедераций, перешел в "СКА-Хабаровск" зимой из "Рубина". 26-летний нападающий сыграл за новую команду 9 матчей и не забил ни одного мяча. Канунников не вошел в расширенный состав сборной России для участия в чемпионате мира 2018