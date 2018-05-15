Журналиста РИА Новости в Киеве могут обвинить в "госизмене" Украине

В Киеве представители российских СМИ пытаются выяснить подробности задержания журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В данный момент с ним проводятся следственные действия. Официально пока не сообщается, в чем именно обвиняют Вышинского.

Однако информагентство UNN со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что Вышинский задержан по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины "Государственная измена".

Кроме того, как пишет украинский портал "Вести", Вышинский был ранее внесен в раздел "Чистилище" на сайте украинских националистов "Миротворец". На данном ресурсе указано, что он "активно освещает деятельность оккупантов".

Утром 15 мая бойцы СБУ провели обыски в офисе агентства. Они ворвались в редакцию, после чего ее сотрудники перестали выходить на связь. Все телефоны в офисе блокированы, передает телеканал "Россия 24".

По последним данным, днем 15 мая идет обыск и в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Сама она находится дома.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую сообщили, что Служба безопасности Украины "совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", в связи с чем и были проведены обыски в офисе "РИА Новости" на Украине.

В своем "Фейсбуке" Гитлянская официально подтвердила задержание Вышинского и обыски в офисе РИА Новости. Более подробную информацию она пообещала предоставить "через несколько часов".

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров действия Киева в отношении корреспондентов РИА Новости на Украине назвал неприемлемыми. Он заявил, что США и европейские участники ОБСЕ должны прокомментировать ситуацию с задержанием сотрудниками Службы безопасности Украины корреспондента российского агентства Кирилла Вышинского без практики двойных стандартов.

"Сейчас главное — понять, где находятся наши граждане, как с ними обращаются и вообще каковы причины подобных неприемлемых действий", — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи со своим филиппинским коллегой.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Задержание Вышинского Киселев назвал "бандитским нападением и похищением".

При этом главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за строительство Крымского моста.

Она также отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", хотя и является информационным партнером агентства.