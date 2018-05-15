83 года и более 200 станций: московское метро устремилось в будущее
Московскому метрополитену исполнилось 83 года. В честь этого события в подземке выставили панорамные снимки новых станций, открытых за последние несколько лет, а также ретро-вагоны, которые в разные годы они курсировали по подземным маршрутам. За это время московское метро стало длиннее более чем в 30 раз. Самый быстрый городской транспорт теперь возит пассажиров не только по мегаполису, но и за его пределы. И в ближайшем будущем появятся новые линии и станции.
Первая линия метро — Сокольническая — открылась 15 мая 1935 года ровно в 6 часов 45 минут. Накануне москвичи выстроились в очередь, чтобы первыми увидеть подземный транспорт, а билет №1 купил заводской рабочий Петр Латышев за 50 копеек. В общей сложности в метро в тот день побывали около 400 тысяч человек.
Уже в 20-е годы наземный транспорт не справлялся с пассажиропотоком, трамвайная сеть устарела. В 1931 году Сталин утвердил проект первого участка метро, который должен был решить транспортную проблему. В столице началось грандиозное строительство. Первые 13 станций построили всего за 4 года от Сокольников до Парка культуры. В день открытия на улицы Москвы вышли тысячи людей с лозунгами "Есть метро!"
Метро продолжали строить и в годы войны. К 1945 году протяженность линий увеличилась на треть. На "Маяковской", одной из самых глубоких станций, люди укрывались от вражеской авиации.
"После того, как завершилась война, завершилось военное восстановление, метрополитен все более активно развивается. И вот посмотрите, что интересно: у нас вначале не было схем линий, они появляются только тогда, когда строится кольцевая линия", — рассказывает Константин Черкасский, директор Народного музея Московского метрополитена.
А сейчас московское метро одно из самых протяженных в мире. 14 линий и более 200 станций образуют транспортный скелет города. Ежедневно в столичную подземку спускаются 8,5 миллиона человек.
За 83 года существования московского метро сформировались целые трудовые династии. Дмитрий Лисник — представитель одной из них, он учит управлять поездом молодых машинистов.
"Лично для меня это дело всей моей жизни. Я всю сознательную жизнь занимаюсь этой профессией. Раньше работал машинистом, сейчас преподаю", — говорит Дмитрий Лисник, преподаватель Учебно-производственного центра Московского метрополитена.
Московское метро продолжает стремительно развиваться.
"Мы за три месяца сдали 9 станций, тем самым побив рекорд вообще метростроения в Москве. Впереди у нас важнейшая задача. Сейчас мы с вами находимся на Калининско-Солнцевской линии. Мы планируем в начале лета сдать целиком этот участок — почти 15 км", — объясняет Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
До конца года откроется еще 24 станции. Протяженность линий метро увеличится на 50 километров. Таких темпов строительства в Москве еще не было.
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