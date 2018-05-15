Хоккеист сборной России Максим Мамин пропустит матч со шведами

Во вторник сборная России по хоккею проведет седьмой матч группового турнира чемпионата мира с командой Швеции. От исхода встречи зависит распределение мест в группе А.

Стало известно, что не сможет сыграть со шведами нападающий Максим Мамин. Накануне в матче со сборной Словакии Максим получил повреждение из-за которого придется пропустить встречу со сборной Швеции.

Возможно, выйдут на лед защитник Динар Хавизуллин и нападающие Сергей Андронов, пропустившиеся встречу со сборной Словакии. Во вторник оба хоккеиста принимали участие в тренировке. Кроме них в занятиях участвовали Павел Бучневич, Никита Трямкин и три вратаря — Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Остальные получили отдых в день игры со шведами.