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Разработки универсальной вакцины от гриппа 1 час назад

Новости Наука

15 мая 201813:56 Юлия Воробьёва

Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды

Новое соединение мешает вирусам создавать белковые оболочки для защиты генома и дальнейшего размножения.
Иллюстрация Imperial College London.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали универсальное средство для борьбы со всеми видами простуды. Поясним, что речь идёт об инфекционных болезнях, в том числе сезонных, которые вызваны различными патогенами.

К сожалению, даже самые современные средства не способны настолько укрепить иммунитет, чтобы он мог противостоять сразу всем разновидностям простудных вирусов. Кроме того, лечение требует различных подходов, поскольку вирусов и их штаммов существует более двухсот, к тому же, они постоянно мутируют и изменяются, вырабатывая устойчивость к препаратам.

Как правило, учёные сосредотачиваются на одной конкретной болезни, например, создают ДНК-вакцину против всех штаммов вируса гриппа.

Но в данном случае речь идёт о молекуле, которая способна предотвратить распространение сразу нескольких болезней. Чтобы добиться такого результата, исследователи решили изменить тактику.

Молекула, о которой идёт речь, нацелена не на устранение симптомов и даже не на сам вирус. Её "интересует" белок под названием N-миристоилтрансфераза (N-miristoiltransferaza, NMT), содержащийся в клетках человека.

Когда вирус атакует организм, он "захватывает в плен" этот белок и встраивает его в свой капсид – внешнюю оболочку, которая защищает вирусный геном.

В белке NMT нуждаются все штаммы вируса, так как без него невозможна репликация – размножение, при котором вирус использует как собственный генетический материал, так и синтетический аппарат клетки-хозяина.

Получается, если помешать вирусу использовать нужный белок, то болезнь не сможет распространяться дальше. Именно на это и нацелена молекула, получившая название IMP-1088. Она подавляет синтез этого белка, и вирус лишается способности реплицировать.

Сперва команда изучила самые крупные базы данных и выделила два соединения, ингибирующих синтез N-миристоилтрансферазы, а затем обнаружила, что наиболее эффективно они работают вместе. В ходе лабораторных тестов был найден наилучший вариант комбинирования.

Пока что молекула прошла испытания лишь in vitro (в пробирке) с использованием клеток человека. Тесты показали, что IMP-1088 полностью блокирует репликацию нескольких штаммов простудных вирусов, например, риновирусов.

Более того, оказалось, что молекула также предотвращает распространение и других, не простудных, вирусов, например, полиомиелита и ящура.

Следующий этап – проверка эффективности нового метода на животных, а затем клинические испытания. По словам экспертов, важно убедиться в отсутствии побочных действий, поскольку все созданные ранее лекарства такого рода (воздействующие не на вирус, а на клетки человека) оказывались токсичными и вызывали множество нежелательных эффектов.

Также команда работает над созданием препарата, который можно будет вдыхать, чтобы чудодейственные молекулы быстрее попадали в лёгкие. Такие препараты необходимы для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, например, астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких. Для этих пациентов даже лёгкая простуда чревата серьёзными осложнениями, поясняет ведущий автор исследования профессор Эд Тейт (Ed Tate).

Научная статья с более подробным описанием разработки опубликована в журнале Nature Chemistry.

Кстати, ранее были созданы тесты, которые показывают, нужны ли пациенту антибиотики при простуде и поможет ли ему вакцина от гриппа.

Любопытно, что риск подхватить простуду зависит от количества сна, а также от времени суток.

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