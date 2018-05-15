На Украине к журналистам пришли с домкратом

Сотрудники СБУ Украины ворвались в офис "РИА Новости Украина". Журналист агентства Кирилл Вышинский задержан. В прямом эфире программы "60 минут" генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что силовики вошли в здание, используя домкрат.

"Это уже не первый случай, когда киевский режим совершает преступления против людей, против свободы слова и против демократии. Мы знаем, как нынешний киевский режим поступает с журналистами: их преследуют, их убивают, их взрывают, их пытают, их изгоняют из страны. Сейчас Кирилла Вышинского допрашивают. Ему припишут госизмену, участие в некой гибридной войне на стороне агрессора. Но Вышинский ничем другим, кроме журналистики, не занимается. В связи с этим мне интересна позиция Европы, которая пока позорно молчит. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине," — заявил Киселев.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.