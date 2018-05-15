Новейшие российские боевые самолеты с новыми ракетами поступят на вооружение уже в этом году

Новая версия российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М с не менее новым ракетным комплексом Х-32 должны появиться на вооружении отечественной армии уже в октябре этого года. Об этом агентству ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Известно о новом самолете пока немного. По одним данным, Ту-22М3М получит новые двигатели, а также кабину, которую еще называют "стеклянной". Это значит, что большинство аналоговых циферблатов и индикаторов заменят на многофункциональные, широкоформатные ЖК-дисплеи. Они и будут снабжать экипаж всей необходимой информацией.

По данным из других источников, на М3М установят систему "Гефест". Она нужна для того, чтобы даже неуправляемые бомбы попадали в цель не хуже высокоточного, управляемого оружия. Для этого комплекс собирает и анализирует местоположение объекта атаки, скорость и направление движения самолета-носителя, силу ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и многое другое. После чего рассчитывает идеальную траекторию полета боеприпаса с учетом всех влияющих на него факторов и автоматически его сбрасывает.

Про сверхзвуковую крылатую ракету Х-32 известно еще меньше. Ее максимальная дальность полета составляет около 1 тысячи километров, а предельная скорость – примерно 5 тысяч километров в час.

Всего вооруженные силы планируют модернизировать около 30 бомбардировщиков-ракетоносцев до уровня Ту-22М3М.