Аббас попал в больницу с воспалением среднего уха

В Рамалле госпитализирован Махмуд Аббас. Ему будет проведена операция на среднем ухе. Лидер Палестинской автономии будет выписан через несколько часов после небольшого отоларингологического хирургического вмешательства.

Тем временем в Секторе Газа продолжаются волнения, сообщает РИА Новости. Палестинский национальный совет потребовал от Махмуда Аббаса за два дня отозвать признание Израиля. Ситуация в Секторе Газа обострилась после переноса Вашингтоном американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Американцы скоро почувствуют, что допустили серьезную ошибку. Они думают, что создают безопасность для Израиля — нет, они подрывают его безопасность", — заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

В столкновениях с израильской армией в Секторе Газа погиб 61 человек. Махмуд Аббас в связи с этим объявил трехдневный траур. Ситуацию в Секторе Газа 15 мая обсудит Совбез ООН. Акции в Секторе Газа прошли на фоне празднования 70-й годовщины образования Израиля. Беспорядки могут перекинуться и на Западный берег реки Иордан. 15 мая палестинцы встречают 70-летие Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч палестинских беженцев.