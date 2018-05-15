В тренерском штабе "Спартака" могут произойти изменения

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что тренерском штабе красно-белых возможны изменения. Некоторые помощники Карреры могут покинуть команду.

Речь идет о тренерах "Спартака" Аттиле Мальфатти, Джорджо Д’Урбано и Джунлуке Риомми. Существует вариант развития событий, при котором контракт с ними продлен не будет. "Если им не сделают контрактов, то только по моей воле. Только я решаю, кто будет работать со мной. Естественно, совместно с руководством, но людей должен подбирать я. Мне нужны помощники, которые говорили бы: "Погоди, Массимо, ты ошибаешься, сделай так, это будет лучше". Но потом, когда я, например, скажу, что будем делать только так, как я хочу, они должны слушать меня решения. Мы должны быть единомышленниками, и тогда это будет называться штабом", — приводит слова Карреры Чемпионат.com.

Тренер "Спартака" рассказал о своих успехах в изучении русского языка. " Уже в следующем году буду говорить. Сейчас намного легче. Я уже намотал на ус многие слова, так что из 10 слов понимаю 5, связываю смысл. Читаю ли российскую прессу? Не сам, но да. И обращаю внимание не на похвалу, а именно на злые тексты. Мне нужно видеть даже раздутые вещи, чего бы они ни касались".