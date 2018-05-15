В столице начали строить новую станцию метро "Терехово"

В Москве приступили к строительству новой станции метро "Терехово". Она появится на западном отрезке Большого кольца столичной подземки. Весь участок от станции "Мневники" до "Можайской" протяженностью 3,5 километра планируют сдать в 2021 году.

Первый участок Большой кольцевой линии с пятью станциями от "Делового центра" до "Петровского парка" открылся в феврале. Это уже позволило разгрузить четыре радиальные линии метро. А до конца года планируют запустить движение до станции "Нижняя Масловка".