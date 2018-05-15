Сериал "Секретные материалы" будет закрыт

Глава американского телеканала Fox Гэри Ньюман огорчил фанатов "Секретных материалов", объявив, что популярный фантастический сериал не будет продлен на новый сезон. Такое решение связано с низкими рейтингами проекта, а также с уходом главной звезды шоу, актрисы Джиллиан Андерсон, сообщает Entertainment Weekly.

Впрочем, по словам артистки, сыгравшую Дану Скалли, все дело именно в низкой популярности 11-го сезона "Секретных материалов".

Well Michael, the truth is...after exit of 77% of viewership. https://t.co/WyaHQnR3gt — Gillian Anderson (@GillianA) 14 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что канал Fox решил возродить "Секретные материалы" после 13-летнего перерыва. Премьера 10-го сезона шоу с Дэвидом Духовны и Андерсон в главных ролях состоялась в январе 2016 года.

Помимо "Секретных материалов", Fox закрыл сериалы "Последний человек на Земле" и "Бруклин 9–9". При этом канал не планирует отказываться от других перезапущенных проектов, сериалов "Побег" и "24 часа".