Сериал "Секретные материалы" будет закрыт

Глава американского телеканала Fox Гэри Ньюман огорчил фанатов "Секретных материалов", объявив, что популярный фантастический сериал не будет продлен на новый сезон. Такое решение связано с низкими рейтингами проекта, а также с уходом главной звезды шоу, актрисы Джиллиан Андерсон, сообщает Entertainment Weekly.

Впрочем, по словам артистки, сыгравшую Дану Скалли, все дело именно в низкой популярности 11-го сезона "Секретных материалов".

Well Michael, the truth is...after exit of 77% of viewership. https://t.co/WyaHQnR3gt