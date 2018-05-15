Йоахим Лёв продолжит тренировать сборную Германии

Немецкий футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом на четыре года. Таким образом, Лёв будет руководить командой на чемпионате Европы 2020 и на чемпионате мира 2022.

Йоахим Лёв, в услугах которого были заинтересованы несколько клубов, решил остаться во главе сборной Германии. Также продлены контракты с его помощниками: с Томасом Шнайдером и Андреасом Кепке до 2022 года, а с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом до 2024.

Йоахим Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством немцы стали чемпионами мира в 2014 году, а также бронзовым призером чемпионата мира-2010 и финалистом чемпионата Европы—2008.