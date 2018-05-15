Американец по ошибке убил старшего брата в перестрелке с полицейским

Конфликт с американским полицейским из-за нарушения правил дорожного движения обернулся перестрелкой, в ходе которой пассажир внедорожника случайно застрелил своего брата, отказавшегося подчиниться стражу порядка, сообщает Sun Herald. Инцидент попал в объектив камер наблюдения.

Служитель закона нагнал нарушивших правила братьев Рид поздним вечером 5 мая на заправке в Джэксоне, столице штата Миссисипи. Тридцатилетний Эллиот после короткой беседы не позволил осмотреть офицеру салон машины — встав на порог, он преградил ему путь. Силой отпихнуть водителя у полицейского не получилось, между ними завязалась борьба.

Находившийся на пассажирском месте 26-летний Чонси попытался радикальным способом поставить точку в конфликте: выхватив из салона пистолет-пулемет, он открыл огонь, но попал не в офицера, а в своего брата. Пока полицейский прятался за служебной машиной, раненый добрался до своего внедорожника, но вот уехать ему было не суждено.

Братьев задержали на месте: Чонси отправился за решетку, а Эллиот — в госпиталь, где спустя четыре дня скончался. Полицейский вышел из этого противоборства без единой травмы.

По иронии судьбы после предъявления Чонси Риду обвинений в тяжком убийстве и нападении на стража порядка при отягчающих обстоятельствах он был по ошибке освобожден из-под стражи. Впрочем, спустя несколько часов его вновь задержали и вернули в тюрьму.

"Его решение стрелять привело к смерти брата", — констатировали в полиции Джэксона.