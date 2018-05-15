Путин прибыл на торжественное открытие Крымского моста

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию торжественного открытия автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.

Между тем, на нулевом километре моста на берегу Тамани уже дан старт движению колонны строительной техники, которая принимала участие в так называемой стройке века, передает телеканал "Россия 24". В составе праздничной колонны по мосту пройдут самосвалы, бетономешалки, краны-манипуляторы, автокраны, автовышки и длинномеры. Для всех автомобилистов движение по мосту будет разрешено 16 мая.

Самая масштабная стройка последних лет была завершена на полгода раньше намеченного срока. 19 километров дорожного полотна, четыре полосы — по две в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость составит 90 километров в час.