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Российский Крым 17 минут назад
Путин прибыл на торжественное открытие Крымского моста
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию торжественного открытия автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.
Между тем, на нулевом километре моста на берегу Тамани уже дан старт движению колонны строительной техники, которая принимала участие в так называемой стройке века, передает телеканал "Россия 24". В составе праздничной колонны по мосту пройдут самосвалы, бетономешалки, краны-манипуляторы, автокраны, автовышки и длинномеры. Для всех автомобилистов движение по мосту будет разрешено 16 мая.
Самая масштабная стройка последних лет была завершена на полгода раньше намеченного срока. 19 километров дорожного полотна, четыре полосы — по две в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость составит 90 километров в час.
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