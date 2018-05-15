Мосгорсуд: решение о блокировке Telegram не вступило в силу, но подлежит исполнению

Решение суда о блокировке мессенджера Telegram еще не вступило в силу, но подлежит немедленному исполнению.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова​​​.

Она подчеркнула, что постановление Таганского суда Москвы об ограничении доступа к Telegram подлежит немедленному исполнению и не связано с процедурой обжалования решения в вышестоящей инстанции, а также с вступлением вердикта в законную силу.

При этом она признала, что появление на портале московских судов общей юрисдикции отметки о вступлении решения суда в законную силу было ошибочным.

Солопова назвала отметку технической ошибкой и сообщила, что она к настоящему времени устранена.

Пресс-секретарь подчеркнула, что кроме того, удовлетворение ходатайства Роскомнадзора о немедленном исполнении решения суда, было исполнено служителями Фемиды по причине того, что "длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам".

Ранее представитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы Telegram, рассказал о том, что юристы успели отправить жалобу на блокировку мессенджера по почте и таким образом, решение суда еще не вступило в законную силу.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как руководство мессенджера не стало предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, заявив, что это технически невозможно сделать.

В ответ глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал такой ответ лукавством. Его ведомство считает, что действия руководства Telegram угрожают интересам государства и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют мессенджер для конспиративного общения.