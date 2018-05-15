Поехали! Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту

Автомобильную часть Крымского моста открыл президент России Владимир Путин. За рулем грузовика КамАЗ он открыл движение каравана со строительной техникой со стороны Тамани к Крыму. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Владимир Путин произнес: "Поехали!"

Мостовой переход открыт на полгода раньше запланированного срока. Глава российского государства не сомневается, что осенью 2018 года будет открыт проезд грузовиков по мосту через Керченский пролив. Через год начнет функционировать и железнодорожная часть 19-километрового мостового перехода, связавшего два российских побережья. Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России. Полноценное автомобильное движение по нему для легкового транспорта и пассажирских автобусов будет открыто в 5 часов 30 минут 16 мая одновременно с двух берегов. Для движения будет открыто по две полосы в каждую сторону. Остановка на мосту запрещена, а максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.

Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию с церемонии открытия Крымского моста.

Итоговая стоимость возведения моста через пролив составила 6,9 миллиарда рублей. Строительство моста началось с февраля 2016 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

Крым возвратился в состав России после референдума 2014 года. За воссоединение проголосовали 95,6 процента севастопольцев и 96,77 процента крымчан. После этого Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.