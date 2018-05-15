Учёные выяснили, как возникает распространённая причина женского бесплодия

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее распространённой причиной женского бесплодия. Недавно учёные выяснили, что его появление может быть вызвано гормональным дисбалансом, имевшим место ещё до рождения ребёнка. Открытие также помогло вылечить самок мышей с подобным недугом. Теперь авторы работы намерены провести клинические испытания.

СПКЯ хорошо изучен. Для него характерны высокий уровнень тестостерона ("мужского" гормона), одно или несколько кистозных образований в яичниках, скачки менструальных циклов. Между тем долгое время специалисты не понимали причины возникновения такого недуга.

"Безусловно, СПКЯ — наиболее распространённое гормональное состояние, влияющее на женщин репродуктивного возраста, но ему уделялось недостаточное внимание", — говорит Роберт Норман (Robert Norman) из Аделаидского университета, Австралия. Он не участвовал в исследовании, однако также занимается изучением этой проблемы.

На сегодняшний день существуют различные методики лечения женщин с СПКЯ, которые желают забеременеть. Однако успешность таких процедур не превышает 30 процентов в течение пяти менструальных циклов.

Недавно же Пабло Джакобини (Paolo Giacobini) и его коллеги из Национального института здоровья и медицинского исследования Франции обнаружили, что появление синдрома поликистозных яичников может быть спровоцировано ещё до рождения. Когда плод в утробе матери подвергся излишнему воздействию антимюллерова гормона (АМГ). Более того, учёные выяснили, что у беременных женщин с СПКЯ уровень АМГ на 30 процентов выше нормы.

Зная, что синдром может проявляться у разных представительниц одной семьи, учёные задались вопросом, может ли гормональный дисбаланс во время беременности спровоцировать развитие такого же состояние у дочери?

Чтобы проверить эту идею, учёные впрыснули избыточное количество АМГ в организм беременной мыши. По мере взросления у женской части потомства стали проявляться характерные признаки синдрома поликистозных яичников, включая позднее половое созревание, нечастую овуляцию, задержки беременности и небольшое потомство.

По всей видимости, чрезмерная доза гормона действительно повлияла на потомство грызуна. Причём произошло это из-за повышенной стимуляции группы клеток мозга, которые повышают уровень тестостерона, считают авторы работы.

Учёным также удалось исправить "ошибку" при помощи цетрореликса – препарата для лечения бесплодия методом ЭКО. Обычно такое средство используется для контроля гормонального фона у женщин. Но после лечения у мышей пропали симптомы синдрома поликистозных яичников.

Теперь авторы работы планируют провести клинические испытания цетрореликса с участием женщин с СПКЯ. Исследователи надеются начать работы до конца 2018 года.

По мнению Джакобини, подобный метод может стать отличным способом восстановления овуляции и в конечном итоге увеличения показателей беременности у таких пациенток.

"Это радикально новый понимания синдрома поликистозных яичников, он открывает целый ряд возможностей для дальнейших исследований", — говорит Норман.

Если синдром действительно передаётся от матери к дочери, а гормоны в этом вопросе играют ключевую роль, то это может объяснить, почему было так трудно определить какую-либо генетическую причину такого недуга, рассуждает Норман.

Результаты работы также могут объяснить, почему женщинам с СПКЯ легче забеременеть ближе к 40 годам. Известно, что уровни гормона АМГ снижаются с возрастом, что обычно говорит о снижении фертильности (способности организма производить жизнеспособное потомство). Но у женщин с подобным состоянием возрастные изменения могут помочь забеременеть. Хотя это ещё только предстоит проверить, заключает Норман.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Medicine.

Ранее учёные выяснили, что нарушить менструальный цикл может загрязнение воздуха. Также они доказали, что менструация, вопреки распространённому мнению, не влияет на работу мозга женщин, и обвинили мужчин в наступлении менопаузы у женщин.

Если говорить о других способах борьбы с бесплодием, то недавно исследователи заявили об успешной трансплантации матки. Также специалисты считают, что справиться с бесплодием помогут стволовые клетки, замораживание ткани яичников и отсутствие стресса.