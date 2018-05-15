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Российские СМИ на Украине 56 минут назад
Главу корпункта "РИА Новости Украина" обвинили в ведении гибридной войны
Украинские власти обвинили руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в проведении подрывных информационных акций в Крыму.
Глава Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что весной 2014 года Вышинский получил задание поехать в Крым, чтобы подготовить материалы, "оправдывающие аннексию", а потом готовил материалы в поддержку ДНР и ЛНР.
"Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тысяч евро ежемесячно", — цитирует Кононенко "Интерфакс".
По его словам, по Вышинскому шла разработка как по украинскому гражданину. Но затем в ходе обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды.
В свою очередь глава Генпрокуратура Украины Юрий Луценко заявил, что Вышинский подозревается в государственной измене. На своей странице в Facebook он написал, что "следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры и участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство РФ, в этой дезинформационной войне".
Главный редактор информационного агентства "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян рассказала подробности задержания журналистов. Утром украинские силовики ворвались в редакцию. По ее словам, после этого минимум четыре сотрудника перестали выходить на связь. Где они сейчас и что с ними, на данный момент неизвестно. По предварительной информации от адвокатов, есть предположение, что они задержаны.
"У нас есть отрывочные сведения от адвокатов, что они сейчас в СБУ, их допрашивают. Есть также некоторые основания полагать, что как минимум одному из тех, с кем у нас были партнерские отношения, будут вменять госизмену", — добавила Симоньян.
Между тем, как сообщает ТАСС, Министерство иностранных дел России направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов.
"Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать", — заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Он подчеркнул, что необходимо "наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые приняли это решение, понесли ответственность".
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