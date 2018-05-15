Астрономы доказали существование огромных гейзеров на спутнике Юпитера

Специалисты подтвердили, что на спутнике Юпитера Европе действуют гейзеры. Споры об этом велись с 2013 года. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy командой во главе с Сяньчжэ Цзя (Xianzhe Jia) из Мичиганского университета, США.

Напомним, что в 2013 году "Хаббл" впервые зафиксировал на Европе нечто, похожее на гейзеры. В 2016 году телескоп вновь разглядел их. Однако те и другие наблюдения велись на самом пределе чувствительности инструмента. Многие учёные тогда не согласились с тем, что огромные струи воды действительно имеют место быть.

Независимое подтверждение пришло откуда не ждали. Существование выбросов подтвердил новый анализ данных аппарата Galileo, полученных целый 21 год назад.

Этот зонд стал первой космической миссией на орбите Юпитера. Запущенный в 1989 году, он прекратил работу в 2003 году. А в 1997 году аппарат прошёл рекордно близко к поверхности Европы (на высоте всего около 200 километров).

И в момент этого прохода магнитометр зонда показал странный изгиб линий магнитного поля. Тогда учёные не поняли, что это такое. Но теперь, когда аппарат "Кассини" подробно изучил гейзеры спутника Сатурна Энцелада, у астрономов есть ответ на этот вопрос. Подобные эффекты регистрируются, когда изверженный материал ионизируется элементарными частицами, пронизывающими космическое пространство.

Вернувшись к данным более чем двадцатилетней давности, команда Цзя смоделировала взаимодействие вещества выброса с магнитосферой планеты. При этом предполагалось, что размер струи соответствует наблюдениям "Хаббла". Учёные получили полное согласие с показаниями магнитометра и спектрометра плазменных волн, регистрирующего возмущения в космической плазме.

"Благодаря этому результату [существование] выбросов кажется намного более реальным, и для меня это переломный момент. Это уже не нечёткие следы на изображениях, сделанных с большого расстояния", – признаётся Роберт Паппалардо (Robert Pappalardo) из NASA, не участвовавший в исследовании.

Подтверждение существования подобных выбросов очень важно. Дело в том, что Европа представляется астрономам потенциально обитаемой. Целый океан жидкой солёной воды, защищённый ледяным панцирем от губительных космических излучений, – чем не среда обитания для каких-нибудь микробов?

Гейзеры дают шанс поискать следы жизни в воде. Более того, для этого не нужно осуществлять технически сложную посадку и бурение толстого льда. Можно сказать, что Европа сама преподнесёт космическому аппарату образцы практически на блюдечке.

Напомним, что проекты подобных миссий обсуждаются не первый год. В настоящее время планируется, что в 2022 году к спутнику Юпитера стартует аппарат Europa Clipper, который и проведёт детальную "разведку на местности". Об этом проекте "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали.

К слову, ранее наши авторы писали о тектонике ледяных плит Европы.