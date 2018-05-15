Пожарная машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Пожарный автомобиль задавил пожилую женщину на пешеходном переходе, чему предшествовала серия нелепых случайностей. Авария произошла 15 мая в Алма-Ате, когда водитель кроссовера, в последний момент заметив пешехода, резко затормозил, пытаясь избежать столкновения. Следующая за ним пожарная машина явно не успевала снизить скорость, и по этой причине водитель Toyota решил подвинуться в сторону и освободить тяжелому грузовику пространство.

На свою беду в этот момент на "зебру" ступил новый пешеход — 60-летняя женщина, которая не обратила внимания на приближающуюся служебную машину, прижавшуюся вправо в отчаянной попытке избежать столкновения с кроссовером.

Грузовик наехал на металлическое ограждение и сбил пенсионерку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.