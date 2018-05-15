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15 мая 201815:25

Разгадана тайна исчезновения малайзийского боинга

Авиаконструктор пилот Саймон Харди заявил, что пропавший в 2014 году Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, был намеренно угнан, а затем уничтожен командиром корабля по имени Захария Ахмад Шах. Такой вывод эксперт сделал, проанализировав маршрут пропавшего 4 года назад лайнера, сообщает Time.

Саймон Харди считает, что исчезновение самолета, скорее всего, было спланировано пилотом.

По словам эксперта, Захария Ахмад Шах намеренно перестал выходить на связь, а также специально проложил курс по границе Малайзии и Таиланда, слепой зоне. Сделано это было, чтобы запутать диспетчеров. Наконец, пилот сделал незапланированный крюк вокруг малайзийского штата Пинанг. Позднее выяснилось, что Шах родился в этом регионе.

"Он как бы прощался с домом", — заявил Харди.

Пилот уверен, что пилот малайзийского боинга планировал уйти из жизни. Помимо себя, Шах убил 227 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту. Жертвами трагедии стали граждане Китая, Тайваня, Малайзии, США, Новой Зеландии, России, Украины, Италии, Нидерландов и Австрии.

Ранее эксперты разошлись во мнениях, был ли самолет направлен в море пилотом, или же Шах вел его до тех пор, пока не кончилось топливо.

Согласно более поздним данным, малайзийский самолет не готовился к приземлению и посадке на воду, так как его закрылки не были выпущены. Это подтверждает гипотезу о том, что перед непосредственным падением самолет не управлялся пилотами.

Авиалайнер национальной малазийской авиалинии летел из Куала-Лумпура в Пекин. В какой-то момент самолет пропал с радаров, не подав сигналов о неполадках на борту и не сообщив о других проблемах или смене курса.

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