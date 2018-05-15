Нина Гуляева рассказала, как выхаживала Вячеслава Невинного после ампутации ног

Актриса Нина Гуляева в программе "Судьба человека" рассказала Борису Корчевникову о том, почему после 10 лет брака с актером Михаилом Горюновым, с которым познакомилась при поступлении в Школу-студию МХАТ, ушла к тогда еще никому не известному и нищему Вячеславу Невинному.

Несколько лет она не могла решиться уйти от первого мужа: пыталась спасти его от алкогольной зависимости. Он молил на коленях не оставлять его – говорил, что умрет. Но Горюнов не хотел детей, а Нина желала этого всей душой.

Когда Невинный, влюбленный в актрису, сказал о том, что хочет ребенка, Нина решилась уйти от Горюнова.

Она сняла с подругой "двухкомнатную квартиру, куда в гости на новоселье пришел Невинный. А утром явился пьяный Горюнов, уже "наточивший нож". Разводиться пришлось срочно : актриса была уже беременной.

Первый муж сильно переживал, а потом привез ей витамины – ящик антоновки. Жизнь впоследствии расставила все по своим местам, и так получилось, что впоследствии Невинный и Горюнов дружили всю жизнь.

Вскоре у Нины и Вячеслава родился сын – Вячеслав Невинный-младший. С одним из самых главных весельчаков советского кинематографа Гуляева прожила 44 года. Но потом на семью обрушилось несчастье: актер сильно заболел.

Тяжелая болезнь лишила его возможности двигаться, а потом и видеть. Это стало для актера настоящей трагедией. Он закрылся в квартире, отказывался от интервью, не общался с коллегами и друзьями. Рядом была только семья – сын и жена.

Вспоминая те тяжелые времена, когда Невинному ампутировали ноги, Нина Гуляева говорит, что не плакала — просто окаменела и делала все, что было нужно, как автомат.

В последние минуты его жизни по радио передавали песню "Лесной олень". "Моя любимая", – сказал Вячеслав, вздохнул, а выдохнуть уже не успел, вспоминает актриса.

О том, как в 19 лет студенткой Школы-студии МХАТ Гуляева на елке в Кремле столкнулась с самим Сталиным, как познакомилась с Вячеславом Невинным и почему поверила в его любовь, за что Невинный-младший ударил Бориса Ливанова прямо на сцене МХАТа во время спектакля и что рассказал об отношении отца к изменениям в жизни страны, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".