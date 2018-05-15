Мелания Трамп выпишется из больницы через два-три дня

Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что его супруга Мелания, перенесшая накануне операцию на почках, покинет Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в ближайшие 2-3 дня.

"У нашей прекрасной первой леди все действительно хорошо", — цитирует президента США ТАCC.

Трамп также поблагодарил всех, кто переживал за его супругу, за любовь и поддержку.

Мелании Трамп пришлось пройти процедуру эмболизации. Накануне сообщались, что операция необходима для лечения доброкачественной опухоли на почках.