Финские хоккеисты обыграли американцев и стали победителями группы В

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею сыграно две встречи. Сборная Финляндии нанесла поражение команде США с результатом 6:2 и стала победителем группы В.

Фундамент победы заложил в первом периоде лучший бомбардир финнов Себастьян Ахо, забросивший две шайбы. Незадолго до второго перерыва Микко Рантанен забросил третю шайбу. В третьем периоде Марко Антилла довел преимущество финской сборной до четырех шайб. Патрик Кейн в большинстве один гол отыграл. Финны также в большинстве усилиями Каспери Капанена в пятый раз заставили вратаря Криса Кинкейда вытащить шайбу из ворот. Дерек Райан не успокоился и огорчил финского голкипера Харри Сятери. Но Ахо оформил хет-трик и установил окончательный счет 6:2 – в пользу сборной Финляндии. Обе команды набрали по 16 очков, но финны заняли первое место благодаря выигрышу в личной встрече.

В параллельном матче играли команды группы А – сборные Швейцарии и Франции. Швейцарцы уверенно победили 5:1 и, набрав 12 очков, обеспечили себе четвертое место в группе А. Французы с шестью очками остались на шестом месте. В 1/4 финала финны сыграют со швейцарцами, а американцы встретятся с чехами.