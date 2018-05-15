Школьник погиб под колесами BMW на переходе в Нижегородской области

Одиннадцатилетний житель нижегородского города Бор скончался в результате наезда кроссовера BMW X5, водитель которого не уступил дорогу юному пешеходу. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

Трагический инцидент произошел около 13:30 в минувшую субботу, 12 мая, напротив дома 43 по улице Кольцова. На кадрах видно, как двое мальчишек в сопровождении мужчины долго ждут на обочине возможности ступить на нерегулируемый пешеходный переход. Как только появляется достаточный разрыв между машинами, они быстрым шагом устремляются на противоположную сторону, но уже на середине замечают несущийся на сумасшедшей скорости BMW.

Мужчине и мальчику удалось проскочить перед машиной, а вот немного поотставший 11-летний школьник не успел — удар был такой силы, что его отбросило в сторону на несколько метров. От полученных травм он скончался на месте.

В каком состоянии находился 56-летний владелец BMW, в сводке регионального управления ГИБДД не сообщается.