У Путина уже 20 лет есть категория С в правах

Президент РФ Владимир Путин допущен к управлению грузовым автомобилем, в его водительском удостоверении открыта соответствующая категория.

Как передает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, имел ли право Путин садиться за руль КамАЗа, чтобы проехать по Крымскому мосту, открывая автомобильное движение по нему.

15 мая президент России, управляя КамАЗом, первым проехал по Крымскому мосту, возглавив движение колонны строительной техники. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.

Периодически глава государства лично садится за руль автомобиля. Например, будучи премьер-министром в 2010 году он проехал на автомобиле "Лада Калина" несколько сотен километров по трассе Чита-Хабаровск. Грузовиками Путин также управлял. Например, в 2005 году после встречи с участниками раллийной команды "КамАЗ-Мастер".