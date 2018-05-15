На севере Москвы загорелась поликлиника

В столичной поликлинике на севере Москвы произошел пожар. Проводится эвакуация посетителей и персонала.

Как уточняет "Интерфакс", пожар произошел по адресу: улица 1-я Квесисская, 8, в городской поликлинике №6.

По словам очевидцев, горение наблюдается с окон третьего этажа. На место экстренно прибыли пожарные. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

По данным РИА Новости, из горящего здания эвакуировали порядка 90 человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.