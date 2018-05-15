Крупнейший военно-транспортный вертолет к 2022 году получит новые двигатели

Самый грузоподъемный вертолет в мире Ми-26 оснастят новыми двигателями после 2022 года. Тогда же запланированы сертификационные испытания модернизированной машины, рассказал агентству ТАСС глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Также по словам руководителя компании, Ми-26 до сих пор не исчерпал свой ресурс. На данный момент заканчивается очередное обновление. Его заказало Министерства обороны России.

Ранее стало известно, что на заводе "Роствертол" собрали военно-транспортный Ми-26 в модификации Т2. Основные изменения коснулись электроники вертолета. Благодаря ей он может автоматически летать на одной высоте, зависать и двигаться по заранее заданному маршруту. При этом экипаж сократился с пяти до трех человек.

Ми-26 не зря называют самым мощным вертолетом в мире. В транспортной кабине может поместиться до 20 тонн груза или 82 десантника в полной экипировке. Максимальная скорость машины – 270 километров в час. А предельная дальность полета на одном баке – 800 километров.