Хайо Зеппельту дали российскую визу

Немецкий тележурналист Хайо Зеппельт получил въездную визу в Россию и сможет присутствовать на чемпионате мира по футболу. Ранее автору скандальных фильмов про допинг в российском спорте было отказано в посещении нашей страны.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Зеппельт все же получит визу. "Российская сторона только что довела до нашего сведения, что Хайо Зеппельт, по меньшей мере, сможет приехать на чемпионат мира. Мы продолжим настаивать на свободном освещении событий", — написал Маас на своей странице в социальной сети.

Теперь Зеппельт сможет не только посетить чемпионат мира, но явиться на допрос в Следственный комитет. У СК есть немало вопросов к немецкому журналисту по делу Григория Родченкова.